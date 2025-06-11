Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ribuan Jiwa Terdampak Kebakaran Kapuk Muara, PDIP DKI Dirikan Dapur Umum di Pengungsian

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |10:41 WIB
Ribuan Jiwa Terdampak Kebakaran Kapuk Muara, PDIP DKI Dirikan Dapur Umum di Pengungsian
PDIP DKI Dirikan Dapur Umum di Pengungsian Kebakaran Kapuk Muara




JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara menghanguskan setidaknya 485 bangunan, pada Jumat, 6 Juni 2025. Selain itu, berdampak kepada 3.200 jiwa dari sekitar 800 kepala keluarga (KK).

Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mendirikan dapur umum di posko pengungsian korban kebakaran.

Kepala Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth mengatakan, aksi kepedulian itu bentuk tanggung jawab moral dan sosial.

"Kami Baguna DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta turut berduka atas musibah kebakaran yang melanda warga Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang menghanguskan ratusan rumah dan ribuan warga yang terdampak. Duka korban kebakaran di Kapuk Muara adalah duka kita bersama," kata Kenneth di Jakarta, Rabu (11/6/2025).

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, pihaknya telah mendirikan dapur umum di lokasi kebakaran, untuk membuat makanan siap saji sebanyak tiga kali, yakni sarapan, makan siang, dan makan malam. Tak hanya itu, ia juga menyiapkan teh, kopi, pampers, susu, makanan ringan, dan obat-obatan.

"Kita menyiapkan makanan siap saji yang akan disediakan tiga kali, yaitu pada sarapan, makan siang, dan makan malam. Kami juga menyiapkan teh dan kopi yang siap dinikmati selama 24 jam, pampers untuk balita, susu, dan obat-obatan,"ujarnya.

"Kiranya apa yang kami perbuat ini bisa mendatangkan manfaat untuk seluruh warga yang terdampak, tetap menjadi kewajiban kita semua sebagai makhluk sosial untuk selalu hadir dalam aksi kemanusian, apapun itu bentuknya," sambungnya.

Dia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk terus memperkuat gerak kemanusiaan.
 

 

