Ultah Ke-62, Pramono Harap Jakarta Aman dan Membahagiakan Warga

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berulang tahun ke-62 tepat pada hari ini, Rabu (11/6/2025). Ia berharap ke depan Jakarta semakin aman dan dapat membahagiakan warganya.

"Harapannya ingin membuat Jakarta aman, yang saya terkejut Jakarta sebagai kota besar yang membahagiakan warganya," ujar Pramono di Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu.

Tak hanya itu, Pramono juga akan fokus terhadap pemenuhan kuota penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga kalangan difabel dan lansia.

"Tapi, yang paling penting mudah-mudahan bisa kita pertahankan di antaranya KJP, KJMU. Kemudian, lansia, difabel dan mudah-mudahan untuk RT-RW segera kita selesaikan," ucapnya.

Pramono pun mendapat kejutan kue ulang tahun dari wartawan Balai Kota dan jajaran Dinas Perhubungan (Dishub) usai meninjau UP Sistem Pengendalian Lalu Lintas (SPLL) didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Syafrin Liputo; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI, Lusiana Herawati; Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) DKI Jakarta, Maria Qibtya.

Sementara itu, sejumlah jajaran Wali Kota hingga bupati serta jajaran ASN Lingkup Pemprov DKI Jakarta turut memberikan ucapan kepada Pramono melalui media sosial salah satunya Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin.

Terlihat juga sejumlah karangan bunga telah terpajang di Balai Kota Jakarta dari warga maupun perusahaan.

(Arief Setyadi )