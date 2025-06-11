Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terkuak! WNA Kamerun Tewas Dibunuh di Bogor Ternyata Pengusaha Ekspor, Motifnya Utang Piutang

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |13:48 WIB
Terkuak! WNA Kamerun Tewas Dibunuh di Bogor Ternyata Pengusaha Ekspor, Motifnya Utang Piutang
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Kasus pembunuhan warga negara asing (WNA) asal Kamerun berinisial STR di wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkuak. Korban dibunuh karena persoalan utang piutang.

"Motif para pelaku utang piutang. Korban yang berutang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara, Rabu (11/6/2025).

Dari keterangan lima pelaku yang sudah ditangkap, mereka menganiaya korban hingga tewas. Korban yang diketahui merupakan pengusaha ekspor dibuang di wilayah Babakan Madang.

"Korban pengusaha ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Dianiaya dengan bersama-sama menggunankan tangan kosong," jelasnya.

Saat ini, polisi terus masih melakukan pemeriksaan kelima pelaku terkait kasus tersebut. Kelima pelaku diancam dengan pasal berlapis atas perbuatannya.

"Pasal yang disangkakan Pasal 340 KUHP Sub 338 KUHP Sub 351 Ayat (3) KUHP, 365 KUHP Sub Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56 KUHP," pungkasnya.

 

