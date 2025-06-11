Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran Geng Gambreng vs Supri, 17 Remaja Ditangkap di Johar Baru

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |13:53 WIB
Tawuran Geng Gambreng vs Supri, 17 Remaja Ditangkap di Johar Baru
Tawuran gengster di Johar Baru (foto: Illustrasi Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap 17 remaja yang diduga hendak tawuran di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). Kedua kelompok yaitu Gambreng dan kelompok Supri (Sunter Priok).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, belasan remaja ini langsung digiring ke Polsek Johar Baru setelah diamankan. Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas aksi tawuran di wilayah Jakarta Pusat.

“Kami berhasil mengamankan 17 orang remaja yang hendak melakukan tawuran di depan SPBU Tanah Tinggi. Mereka sudah kami bawa ke Polsek Johar Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar Susatyo, Rabu (11/6/2025).

Selain diamankan, polisi juga menyita dua senjata tajam jenis cocor bebek alias cobek yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Adapun, para pelaku yang diamankan berinisial: KDP (17), MFR (13), RH (16), LE (16), MR (21), FRR (16), MSM (14), RSR (16), NDA (14), OS (21), MSF (17), HF (19), OF (24), FA (20), SFS (19), AF (16), dan MFJ (19).

Bedasarkan keterangan sementara, aksi tawuran ini dipicu oleh tantangan duel yang diunggah seseorang berinisial R melalui media sosial Instagram. R diketahui sering mengumpulkan remaja untuk melakukan aksi kekerasan.

“Kami masih memburu dua DPO yang merupakan provokator utama, yaitu RBB alias Ucok (Gambreng) dan RAS (Gambreng). Kami tidak akan berhenti sampai para pelaku utama berhasil kami amankan,” kata Susatyo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183873//pemuda_hendak_tawuran_di_ciputat-Hjz0_large.jpg
Bawa Celurit hingga Cairan Berbahaya, Sejumlah Pemuda di Ciputat Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197//tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234//tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136//mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement