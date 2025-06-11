Tawuran Geng Gambreng vs Supri, 17 Remaja Ditangkap di Johar Baru

JAKARTA - Polisi menangkap 17 remaja yang diduga hendak tawuran di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025). Kedua kelompok yaitu Gambreng dan kelompok Supri (Sunter Priok).

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan, belasan remaja ini langsung digiring ke Polsek Johar Baru setelah diamankan. Dia menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas aksi tawuran di wilayah Jakarta Pusat.

“Kami berhasil mengamankan 17 orang remaja yang hendak melakukan tawuran di depan SPBU Tanah Tinggi. Mereka sudah kami bawa ke Polsek Johar Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar Susatyo, Rabu (11/6/2025).

Selain diamankan, polisi juga menyita dua senjata tajam jenis cocor bebek alias cobek yang akan digunakan dalam aksi tawuran. Adapun, para pelaku yang diamankan berinisial: KDP (17), MFR (13), RH (16), LE (16), MR (21), FRR (16), MSM (14), RSR (16), NDA (14), OS (21), MSF (17), HF (19), OF (24), FA (20), SFS (19), AF (16), dan MFJ (19).

Bedasarkan keterangan sementara, aksi tawuran ini dipicu oleh tantangan duel yang diunggah seseorang berinisial R melalui media sosial Instagram. R diketahui sering mengumpulkan remaja untuk melakukan aksi kekerasan.

“Kami masih memburu dua DPO yang merupakan provokator utama, yaitu RBB alias Ucok (Gambreng) dan RAS (Gambreng). Kami tidak akan berhenti sampai para pelaku utama berhasil kami amankan,” kata Susatyo.