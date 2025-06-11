Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Galian Proyek Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jakarta, Pramono Minta Ditertibkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |14:21 WIB
Galian Proyek Jadi Biang Kerok Kemacetan di Jakarta, Pramono Minta Ditertibkan
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkap, biang kerok kemacetan di Jakarta tak lain adanya pekerjaan proyek di lapangan berupa galian kabel dan lainnya. Ia meminta penanggungjawab proyek agar tidak membuat bedeng apabila pengerjaan belum dilakukan.

"Yang kedua, seringkali terjadi kemacetan karena disebabkan kerjaan-kerjaan lapangan. Seperti kemarin, kami secara khusus mengadakan rapat ini. Pekerjaan di sumber daya air, kementerian PU, penggalian kabel-kabel dan sebagainya ini yang mengganggu. Sehingga dengan memikirkan saya sudah meminta untuk penggalian yang bersifat panjang, kemudian yang sempat diviralkan, orang nggak ada yang kerja dan sebagainya, kemudian diviralkan itu saya minta untuk ditertibkan," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

"Dan kita mengkoordinasikan dengan kementerian terkait untuk supaya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, kalau kemudian belum dilanjutkan seyogyanya, bedeng ataupun penyekatnya itu ya dibuka. Supaya tidak menimbulkan kemacetan," tambahnya.

Sebelumnya, Pramono mengklaim setelah dipasang alat Intelligent Traffic Control System (ITCS) menggunakan Artificial Intelligence (AI) berhasil mengurai kemacetan di Jakarta dari Peringkat ke-30 menjadi ke-90 versi TomTom Traffic Index. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189739//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-oGWS_large.jpeg
Antisipasi Pohon Tumbang, Pramono Klaim 65 Ribu Pohon di Jakarta Sudah Dirapikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188868//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Tx90_large.jpg
Diresmikan Pramono, Embung Lapangan Merah Diklaim Dapat Kurangi Banjir di 3 RW Jagakarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188239//macet-lp6i_large.jpg
Kawasan GBK Macet, Ada Natal Tiberias dan Indonesia Sports Summit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186679//antrean_blt-WFjG_large.jpg
Antrean Penerima BLT Mengular di Kantor Pos Daan Mogot, Lalin Macet Parah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3185988//pemetaan-fpsG_large.jpg
Kemenhub Petakan Potensi Macet Parah di Bali Selama Musim Libur Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184782//pohon_tumbang_di_jalan_di_panjaitan-QU3P_large.jpg
Pohon Tumbang di Jalan DI Panjaitan Timpa Mobil, Lalin Macet Parah hingga Cawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement