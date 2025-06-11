Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Anak Usia 7 Tahun di Pasar Kebayoran Lama

JAKARTA - Polisi tengah mendalami dugaan kasus kekerasan yang dialami anak perempuan, MK (7) di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lasus tersebut tengah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan.

"Unit PPA Polres ambil alih kasus tersebut. Kami dan Satpol PP menemukan seorang anak di sekitar area PD Pasar Kebayoran Lama dengan kondisi memprihatinkan. Kondisinya habis disiksa," kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito, Rabu (11/6/2025).

Berdasarkan pengakuan anak perempuan tersebut, diduga telah disiksa oleh orangtuanya. Korban juga sudah dibawa ke Puskesmas Cipulir untuk diberikan perawatan medis.

"Menurut pengakuan disiksa oleh orangtuanya. Sekarang oleh anggota Satpol PP Kebayoran Lama sudah di bawa ke Puskesmas Cipulir 2," tuturnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra menambahkan, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan lantaran terdapat bekas-bekas luka di tubuhnya. Saat ditemukan, korban sedang tertidur di lorong Pasar di atas kardus.

"Luka bakar, memar dan luka bekas pisau. Posisinya di atas kardus, sedang tertidur di lorong pasar," katanya.

(Fetra Hariandja)