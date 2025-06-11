Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Anak Usia 7 Tahun di Pasar Kebayoran Lama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |14:30 WIB
Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan Anak Usia 7 Tahun di Pasar Kebayoran Lama
Ilustrasi anak mengalami kekerasan/Foto: Istimewa
A
A
A

JAKARTA - Polisi tengah mendalami dugaan kasus kekerasan yang dialami anak perempuan, MK (7) di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Lasus tersebut tengah ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan.

"Unit PPA Polres ambil alih kasus tersebut. Kami dan Satpol PP  menemukan seorang anak di sekitar area PD Pasar Kebayoran Lama dengan kondisi memprihatinkan. Kondisinya habis disiksa," kata Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Harnas Prihandito, Rabu (11/6/2025).

Berdasarkan pengakuan anak perempuan tersebut, diduga telah disiksa oleh orangtuanya. Korban juga sudah dibawa ke Puskesmas Cipulir untuk diberikan perawatan medis.

"Menurut pengakuan disiksa oleh orangtuanya. Sekarang oleh anggota Satpol PP Kebayoran Lama sudah di bawa ke Puskesmas Cipulir 2," tuturnya.

Sementara itu, Kasatpol PP Kebayoran Lama, Dian Citra menambahkan, korban ditemukan dalam kondisi memprihatinkan lantaran terdapat bekas-bekas luka di tubuhnya. Saat ditemukan, korban sedang tertidur di lorong Pasar di atas kardus.

"Luka bakar, memar dan luka bekas pisau. Posisinya di atas kardus, sedang tertidur di lorong pasar," katanya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393/kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818/bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170233/kekerasan_anak-Ut9C_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Anak Ditelantarkan Orangtua di Pasar Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170036/ayah_juna-zHtJ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan ‘Ayah Juna’ Siksa dan Telantarkan Bocah di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165900/arifatul-gj7Z_large.jpg
Terungkap! Ekonomi dan Gadget Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162664/mk-x1Y5_large.jpg
Masih Ingat Anak Perempuan 7 Tahun yang Ditelantarkan Penuh Luka di Kebayoran Lama? Begini Kabarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement