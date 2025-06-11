Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ahok Datangi Bareskrim Penuhi Pemeriksaan Soal Korupsi Lahan Rusun Cengkareng

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |16:38 WIB
Ahok Datangi Bareskrim Penuhi Pemeriksaan Soal Korupsi Lahan Rusun Cengkareng
Basuki Tjahja Purnama atau Ahok (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Bareskrim Polri pada Rabu (11/6/2025) ini. Pasalnya, dia dimintai keterangan soal dugaan kasus korupsi lahan Rusun Cengkareng, Jakarta Barat.

"Tambahan BAP pemeriksaan Maret tahun lalu, soal lahan (Rusun) Cengkareng," ujar Ahok pada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Ahok meninggalkan gedung Bareskrim Polri sekira pukul 13.50 WIB, mengenakan kemeja berwarna putih. Ahok menyebut, kedatangannya ke Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Namun, Ahok tak merincikan pertanyaan apa saja yang dilontarkan penyidik padanya. Dia hanya memastikan bakal kooperatif memenuhi panggilan polisi jika keterangannya tersebut dibutuhkan dalam menangani kasus dugaan korupsi itu.

"Intinya membantu penyidik agar tidak kalah dengan tersangka," katanya.

 

