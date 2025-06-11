Hore! Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor saat HUT Ke-498 Jakarta

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, akan menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-498 Jakarta yang jatuh pada Minggu 22 Juni 2025. Bahkan, menurutnya, bakal ada kemudahan lainnya selain pemutihan pajak kendaraan bermotor.

"Jadi, pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak," ujar Pramono di Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

"Kan berbeda banget ya. Jadi, hari itu pas ulang tahun tentunya kita berikan banyak kemudahan pada tanggal 22 Juni. Karena pada tanggal itu kita akan ada beberapa acara yang memang sedang dirancang secara detail," tambahnya.

Pramono tidak merinci periode pemutihan pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan kepada warga Jakarta sebagai kado HUT ke-498. Hanya saja Ia menyebut akan ada rangkaian acara dari pagi hingga malam hari.

"Mulai pagi kita acara dulu, kemudian ada acara kebudayaan, acara dengan dubes-dubes, dan malamnya acara riang gembira," ujarnya.