Polisi Buru Ayah Pembuang Anak Perempuan Usia 7 Tahun di Kebayoran Lama

JAKARTA - Kanit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Civilia mengatakan polisi tengah memburu ayah dari anak perempuan inisial MK (7). Anak tersebut menjadi korban kekerasan dan ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Saat ini upaya masih dilakukan semaksimal mungkin, baik dari Bareskrim, Polda, kemudian dari kami juga tetap mencari informasi. Hingga saat ini kami masih melakukan upaya pencarian ayah dari anak tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Polisi masih menelusuri identitas ayah korban yang diduga telah melakukan kekerasan dan penelantaran tersebut. Pasalnya, korban masih belum pulih kondisinya dan dalam proses perawatan medis oleh dokter.

"CCTV sedang kami telusuri di sekitar lokasi (Pasar Kebayoran Lama). Begitu juga dengan saksi yang mungkin melihat (pelaku)," jelasnya.

Sementara itu, Satpam Pasar Kebayoran Lama, Budiono membeberkan, ciri-ciri pria yang diduga sebagai ayah korban itu memiliki perawakan tubuh tinggi dan mengenakan kemeja berwarna putih serta masker. Pelaku meninggalkan korban di Pasar Kebayoran Lama pada Rabu (12/6/2025) dinihari, sekira pukul 02.00 WIB.