Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Buru Ayah Pembuang Anak Perempuan Usia 7 Tahun di Kebayoran Lama

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |18:21 WIB
Polisi Buru Ayah Pembuang Anak Perempuan Usia 7 Tahun di Kebayoran Lama
Kanit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Civilia/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kanit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Civilia mengatakan polisi tengah memburu ayah dari anak perempuan inisial MK (7). Anak tersebut menjadi korban kekerasan dan ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

"Saat ini upaya masih dilakukan semaksimal mungkin, baik dari Bareskrim, Polda, kemudian dari kami juga tetap mencari informasi. Hingga saat ini kami masih melakukan upaya pencarian ayah dari anak tersebut," ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/6/2025).

Polisi masih menelusuri identitas ayah korban yang diduga telah melakukan kekerasan dan penelantaran tersebut. Pasalnya, korban masih belum pulih kondisinya dan dalam proses perawatan medis oleh dokter.

"CCTV sedang kami telusuri di sekitar lokasi (Pasar Kebayoran Lama). Begitu juga dengan saksi yang mungkin melihat (pelaku)," jelasnya.

Sementara itu, Satpam Pasar Kebayoran Lama, Budiono membeberkan, ciri-ciri pria yang diduga sebagai ayah korban itu memiliki perawakan tubuh tinggi dan mengenakan kemeja berwarna putih serta masker. Pelaku meninggalkan korban di Pasar Kebayoran Lama pada Rabu (12/6/2025) dinihari, sekira pukul 02.00 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178393/kekerasan_anak-vODZ_large.jpg
Bocah 6 Tahun Tewas dengan Tubuh Penuh Memar dan Luka Bakar Rokok, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172818/bocah_mk-3CmZ_large.jpg
Bocah Korban Penyiksaan ‘Ayah Juna’ di Kebayoran Lama Bertemu Ayah Kandung dan Kembarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170233/kekerasan_anak-Ut9C_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi Anak Ditelantarkan Orangtua di Pasar Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170036/ayah_juna-zHtJ_large.jpg
Terungkap! Ini Alasan ‘Ayah Juna’ Siksa dan Telantarkan Bocah di Kebayoran Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/337/3165900/arifatul-gj7Z_large.jpg
Terungkap! Ekonomi dan Gadget Pemicu Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162664/mk-x1Y5_large.jpg
Masih Ingat Anak Perempuan 7 Tahun yang Ditelantarkan Penuh Luka di Kebayoran Lama? Begini Kabarnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement