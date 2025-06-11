3 Komplotan Maling Motor Ditangkap, 1 di Antaranya Ditembak Usai Beraksi 48 Kali

BOGOR - Satreskrim Polresta Bogor Kota menangkap tiga pelaku pencurian motor yang beraksi di berbagai wilayah. Salah satu pelaku dilumpukan oleh polisi karena berusaha melarikan diri saat ditangkap.

Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi mengatakan, ketiga pelaku berinisial AM, AA dan AS. Mereka memiliki peran masing-masing ketika ketika beraksi yakni pemantau, joki dan eksekutor.

"Kemudian dari hasil pengembangan pada saat kita lakukan penangkapan yang bersangkutan ini, sudah melakukan hampir 48 TKP," kata Aji kepada wartawan di Mako Polresta Bogor Kota, Rabu (11/6/2025).

Tidak hanya di Bogor, para pelaku melancarkan aksinya di wilayah lain seperti Jakarta, Depok, Bekasi dan Tangerang. Sasaran mereka adalah motor yang terpakir di rumah hingga pertokoan.

"Pelaku ini melakukan hunting atau secara acak untuk mencari sesaran dengan menggunakan beberapa alat, alat bantu (kunci T)," ungkapnya.