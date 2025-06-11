Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wabup Bogor Sebut Program MBG Jadi Primadona Warga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Rabu, 11 Juni 2025 |21:21 WIB
Wabup Bogor Sebut Program MBG Jadi Primadona Warga
Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi mengapresiasi keberhasilan program makan bergizi gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Pria yang akrab disapa Jaro Ade itu mengaku, jika program MBG ala Prabowo-Gibran, menjadi salah satu program primadona bagi warga Kabupaten Bogor.

"Program ini sangat membantu masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya anak-anak dan ibu hamil dalam memenuhi asupan gizi mereka," kata Jaro Ade, Rabu (11/6/2025).

Kata dia, meski program MBG belum terlaksana secara merata di Kabupaten Bogor, tetapi dampak yang diberikan dari program tersebut sangat luar biasa.

"Ini semua bukan omong kosong ya, saya setiap kali turun ke lapangan saya selalu tanya, saya selalu cek tentang program MBG, dan alhamdulillah 95 persen responsnya positif," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
