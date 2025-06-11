Contraflow di Km 08-Km 13 Tol Jagorawi Arah Bogor Dihentikan Usai Lalu Lintas Kembali Normal

JAKARTA - Kebijakan contraflow mulai KM 08+800 sampai dengan KM 13+000 Tol Jagorawi arah Bogor imbas adanya pemeliharaan jalan di KM 12+785, dan peningkatan volume jam sibuk resmi dihentikan pada Rabu (11/6/2025), pukul 20.00 WIB.

Marketing and Communication Department Head Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Panji Satriya mengatakan, setelah diberlakukan sejak pukul 17.00 WIB imbas peningkatan volume lalu lintas seiring dengan pemeliharaan jalan di KM 12+785 Ruas Tol Jagorawi arah Bogor.

"Atas diskresi Kepolisian, contraflow mulai dari KM 08+800 s.d. KM 13+000 Ruas Tol Jagorawi arah Bogor dihentikan pada pukul 20.00 WIB. Lalu lintas berangsur kembali normal," ujar Panji.

Panji meminta pengguna jalan Tol Jagorawi agar memperbaharui informasi kepadatan, dan rekayasa lalu lintas melalui media sosial dan website resmi Jasa Marga.

Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol. Selalu patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas di lapangan.

(Awaludin)