HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buka Pukul 8 Pagi, Berikut Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |06:11 WIB
Buka Pukul 8 Pagi, Berikut Lokasi SIM Keliling di Jakarta Hari Ini
Sim Keliling di Jakarta (foto: okezone)
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya kembali membuka layanan SIM Keliling, pada Kamis (12/6/2025). Layanan ini diperuntukan bagi masyarakat yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) di Jakarta.

Melansir dari akun Twitter resminya @TMCPoldaMetro, layanan SIM Keliling ini beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB.

Berikut lokasi pelayanan SIM Keliling pada hari ini:

Jaktim : Mall Grand Cakung.

Jaksel : Kampus Trilogi Kalibata.

Jakbar : Mall Citraland.

Halaman:
1 2
      
