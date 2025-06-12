Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kunci Motor Guru Tersangkut di Atap Sekolah, Tim Damkar Turun Tangan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |06:35 WIB
Kunci Motor Guru Tersangkut di Atap Sekolah, Tim Damkar Turun Tangan
Tim Damkar saat ambil Kunci Motor Guru Tersangkut di Atap Sekolah (foto: dok ist)
A
A
A

BOGOR - Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) turun tangan mengambil kunci motor milik guru SD yang tersangkut di atap sekolah, di Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu 11 Juni 2025.

Komandan Regu 1 Rescue Damkar Kabupaten Bogor, Arman Riyanto mengatakan, peristiwa itu terjadi sekira pukul 12.00 WIB. Kunci pelapor tersangkut di atap setelah rekannya melempar dari bawah.

"Pelapor meminta bantuan bahwa kuncinya tersangkut di atap," kata Arman, Kamis (12/6/2025).

Tim Damkar yang menerima laporan mendatangi lokasi kejadian untuk mengambil kunci tersebut. Tim menggunakan tangga panjang untuk naik ke atap.

Halaman:
1 2
      
