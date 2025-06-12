Gasak Uang Rp2,1 Juta Milik Bos, Karyawan Konter Pulsa Ditangkap

JAKARTA - Seorang karyawan berinisial MR (23) nekat mencuri uang bos tempatnya bekerja senilai Rp2,1 juta. Aksi tersebut terekam CCTV, memaksa pelaku kabur ke Kuningan, Jawa Barat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan pengungkapan kasus pencurian tersebut. Menurutnya pelaku bekerja di konter pulsa korban sejak Oktober 2023, alih-alih bekerja dengan baik, pelaku justru memanfaatkan kesempatan untuk menggasak uang majikannya.

“Pelaku mengambil uang yang disimpan korban di bawah meja counter pulsa lalu kabur. Aksi ini terekam CCTV, sehingga kami memiliki bukti kuat untuk melakukan penangkapan,” ujar Susatyo di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan setelah melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke Kuningan, Jawa Barat, dan bekerja sebagai kenek bus. Namun, Tim Buser Presisi berhasil melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya di pool bus Luragung, Galur, Kemayoran.

“Tim Buser Presisi menangkap pelaku pada Selasa (10/6) sekitar pukul 00.30 WIB. Dalam pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya. Uang hasil curian sudah habis untuk ongkos ke Kuningan dan biaya makan,” ucap Firdaus.