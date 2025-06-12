Anak Korban Penganiayaan Ayah di Kebayoran Lama Dirujuk ke RS Polri

JAKARTA - Polri merujuk anak yang diduga menjadi korban kekerasan oleh ayahnya, yang ditemukan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta ke Rumah Sakit (RS) Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hal itu dilakukan agar korban mendapatkan perawatan intensif.

“Sudah dirujuk, sekarang sudah kami pindahkan ke rumah sakit Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif,” kata Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO), Brigjen Pol Nurul Azizah, Kamis (12/6/2025).

Nurul mengaku prihatin adanya peristiwa kekerasan anak, yang diduga dilakukan oleh ayahnya sendiri.

“Kita semua harus prihatin atas kasus tersebut, kemudian kita berempati terkait dengan kondisi anak, sehingga beberapa langkah-langkah telah kami lakukan,” ujarnya.

Konsisi Memprihatinkan

Sebelumnya, Kanit PPA Satreskrim Polres Jakarta Selatan, AKP Citra Ayu Civilia menyebutkan, anak perempuan berusia 7 tahun, MK yang menjadi korban dugaan kekerasan ayahnya dalam kondisi memprihatinkan. Tak hanya tubuhnya penuh luka, tapi juga mengalami kekurangan gizi.

"Keadaannya sangat memprihatinkan, anak ini sepertinya kekurangan gizi karena tubuhnya yang sangat kecil. Adanya luka lebam dimuka, ada luka bakar, ada luka di bagian lengan membuat tulangnya menonjol keluar dari dagingnya," ujarnya pada wartawan, Rabu (11/6/2025).