Nafsu Birahi Merorong, Pria Ini Nekat Onani di Pinggir Jalan Sambil Melihat Wanita Cantik

BOGOR - Seorang pria diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap wanita di kawasan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi turun tangan menindaklajuti informasi tersebut.

Dalam video beredar di media sosial, peristiwa itu terjadi pada Rabu 11 Juni 2025. Awalnya, terlihat wanita perekam video menghampiri seorang pria yang tengah duduk di trotoar samping motornya.

Pria yang mengenakan celana pendek itu tampak panik dihampiri wanita tersebut. Terdengar, perekam wanita mempertanyakan maksud si pria yang disebutkan melakukan pelecehan dengan onani.

"Ngapain kayak gitu?," tanya wanita perekam video kepada pria dikutip, Kamis (12/6/2025).

"Tau gak kayak gitu pelecehan?. Ngapain lu kayak gitu depan orang?," sambung perekam.

Pria yang belum diketahui identitasnya itu pun tak bisa berkata-kata ketika ditanya oleh perekam. Hingga akhirnya, pria tersebut pergi meninggalkan lokasi dengan menaiki motor matic berwarna putih.\