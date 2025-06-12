Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pasar Kampung Ambon Pulogadung Terbakar, 15 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |10:56 WIB
Pasar Kampung Ambon Pulogadung Terbakar, 15 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran di Pasar Kampung Ambon Pulogadung (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Pasar Kampung Ambon di Pulogadung, Jakarta Timur pada Kamis (12/5/2025). Api cukup besar membakar bangunan pertokoan di pasar tersebut.

"(Kebakaran ) Di Jalan Drompol, RT. 04/RW.17, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur (titik kenal Pasar Kampung Ambon) dilaporkan terbakar," tulis akun Instagram, @humasjakfire.

Adapun setelah menerima laporan kebakaran, petugas di lokasi mulai melakukan pemadaman sekira pukul 09.07 WIB. Setelah 11 menit kemudian api berhasil dilokalisir petugas.

"Operasi pemadaman dimulai pukul 09.07 WIB. Kemudian, pukul 09.18 WIB perambatan api berhasil dilokalisir oleh petugas," lanjutnya.

Untuk menjinakkan sijago merah, sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dengan jumlah 75 personel di dikerahkan ke lokasi. Hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan pasar tersebut terbakar.

"Hingga saat ini, sebanyak 15 unit dan 75 personel masih berjibaku di TKP untuk memadamkan api," tutup keterangan akun tersebut.

(Awaludin)

      
