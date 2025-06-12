Pemprov DKI Alokasikan Rp52 Miliar untuk Pembangunan Tanggul Mitigasi Rob di Muara Angke

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA), mengalokasikan anggaran Rp52 miliar untuk pembangunan tanggul mitigasi bencana banjir rob di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sepanjang 1,4 kilometer.

Kepala Dinas SDA DKI, Ika Agustin Ningrum mengatakan, untuk pembangunan satu kilometer pada 2026 masih dalam tahap lelang.

"Anggaran untuk tanggul mitigasi aja ini kurang lebih sekitar Rp52 miliar. Untuk satu kilo masih tahapan lelang," ujar Ika di Muara Angke, Kamis (12/6/2025).

Ika mengklaim, dengan hadirnya tanggul dapat melindungi 120 hektare wilayah permukiman di Muara Angke dari banjir rob.

"Jadi luasan yang akan dilindungi kurang lebih 120 hektare. Bangunan yang terdampak kurang lebih 282 bangunan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menargetkan pembangunan tanggul yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall sepanjang 1,4 kilometer rampung akhir Desember 2025.