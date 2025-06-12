Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Akan Melarang Penggunaan Air Tanah di Muara Angke

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |15:06 WIB
Pramono Akan Melarang Penggunaan Air Tanah di Muara Angke
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung/Foto: Muhammad Refi Sandi-Okezone
A
A
A

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan melarang penggunaan air tanah di wilayah Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Aturan itu untuk mencegah penurunan permukaan air tanah.

"Ini untuk kepentingan masyarakat kita. Paling utama yang harus diketahui publik adalah permukaan tanah dari waktu ke waktu turun terus. Di daerah termasuk yang akan kami buat aturan untuk air tanahnya tidak boleh diambil," kata Pramono di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada Kamis (12/6/2025).

"Begitu air tanah diambil, ini mempercepat turunnya permukaan tanah. Dan itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Sehingga kenapa hal ini dilakukan sekarang?," tambahnya.

Pramono akan meminta PAM Jaya segera mempercepat distribusi air bersih ke wilayah Muara Angke. "Supaya permukaan tanahnya tidak cepat turun. Kemudian kami akan segera mendistribusikan air bersih di daerah ini. Karena sekarang sudah dikerjakan PAM Jaya ya," ujarnya.
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252/pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188189/banjir_rob-76Tm_large.jpg
16 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187848/banjir-gASp_large.jpg
Puluhan RT di Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara Terendam Banjir Rob, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185176/banjir-Prms_large.jpg
6 RT di Kepulauan Seribu Terendam Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185160/banjir-HEAp_large.jpg
Banjir Rob, Jalan Martadinata Jakut Terendam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184678/banjir-B0lp_large.jpg
Waspada! Pesisir Jakarta Diterjang Banjir hingga 26 November Mendatang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement