Kaesang Pangarep Sowan ke Pramono Anung di Balai Kota: Izin PSI Tetap Kritis

JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI), Kaesang Pangarep Sowan ke Gubernur Jakarta, Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/6/2025). Kaesang tiba sekira pukul 16.08 WIB dengan mobil AION Hyptec HT berwarna putih langsung masuk ke pendopo Balai Kota.

Pantauan Okezone, Kaesang didampingi Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina; Anggota DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian; dan William Aditya Sarana.

Kaesang mengatakan pertemuan tersebut sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pramono yang menginjak usia 62 tahun. Selain itu, Ia mengaku mendapat dua wejangan dari Pramono dalam berpolitik.

"Salah satu agendanya adalah mengucapkan ulang tahun kepada (Gubernur Pramono) kemarin baru ulang tahun. Kami di sini juga mendapatkan wejengan juga dari Pak Gubernur untuk di politik satu adalah fokus dan yang kedua tidak menghina orang lain itu saja. Santai semuanya tadi santai, santai," ucap Kaesang usai bertemu kurang dari satu jam.

Kaesang menekankan PSI di Jakarta tetap kritis terhadap arah kebijakan Gubernur Pramono. Meski demikian Ia memastikan PSI tetap tegak lurus agar program tetap berjalan.

"Tadi saya sudah izin juga kepada Pak Gubernur dimanapun kami (PSI) tetap kritis terhadap Pak Gubernur, tapi kami tegak lurus dengan Pak Gubernur agar semua programnya Pak Gubernur bisa berjalan lancar," ujarnya.

