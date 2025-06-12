Kapolri Beri Penghargaan pada Personel Pelabuhan Tanjung Priok

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan ke personel Polres Pelabuhan Tanjung Priok terkait dengan pengelolaan anggaran.

Hal itu diberikan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan Polri Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing menjelaskan pengharagaan tersebut diberikan kepada Penda Dewi Suarsih, Kasi Keuangan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Ia meraih nilai capaian IKPA sempurna (100) untuk kategori Pagu di atas Rp50 miliar pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan peringkat juara 1 terbaik dan menerima penghargaan dari Kapolri.

"Ini merupakan pencapain kinerja Kepala Seksi Keuangan dan anggotanya yang luar biasa dalam malakukan pengelolaan anggaran dan berkat kerjasama antar satuan kerja di lingkungan Polres Pelabuhan Tanjung Priok," kata Martuasah, Kamis (12/6/2025).

Agenda Rakernis mencakup pembukaan, penyampaian materi tentang penyusunan laporan keuangan, evaluasi capaian kinerja anggaran, serta langkah-langkah teknis pengalihan pembayaran Tunjangan Kinerja (Tunkin) melalui aplikasi gaji.

Salah satu momen istimewa dalam Rakernis itu adalah pemberian penghargaan dari Kapolri, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/693/IV/2025 tanggal 30 April 2025, kepada para bendahara satuan kerja yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan anggaran.

(Angkasa Yudhistira)