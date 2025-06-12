Niat Leraikan Tawuran, Warga Bekasi Tewas Usai Dibacok Bertubi-tubi

BEKASI - Niat seorang warga untuk melerai tawuran, justru berujung tragis. Seorang pria dari Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tewas dibacok saat mencoba menghentikan aksi tawuran antar dua kelompok remaja, Kamis (12/6/2025) dini hari.

Ketua RT 01/01, Suherman mengatakan, peristiwa memilukan itu terjadi sekitar pukul 01.45 WIB. Korban awalnya melihat dua kelompok pemuda yang terlibat dalam aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Didampingi tiga rekannya, korban berinisiatif untuk melerai. Namun nahas, ia justru terjatuh dan menjadi sasaran pembacokan brutal oleh salah satu kelompok.

“Kalau dilihat dari CCTV, korban berusaha melerai, tapi terjatuh lalu diserang dan dibacok secara brutal,” ujar Suherman kepada wartawan.

Meski sempat dilarikan ke RS Anisa, nyawa korban tidak tertolong. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan autopsi.

Pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi sudah turun ke lokasi kejadian. Rekaman CCTV di sekitar lokasi telah diamankan, dan sejumlah warga telah dimintai keterangan sebagai saksi.

Hingga kini, motif bentrokan masih dalam penyelidikan. Polisi menduga dua kelompok remaja tersebut telah membuat janji untuk bertemu sebelumnya. Namun, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan aktivitas gangster atau bentuk tawuran biasa.