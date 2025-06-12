Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Niat Leraikan Tawuran, Warga Bekasi Tewas Usai Dibacok Bertubi-tubi

Ade Suhardi , Jurnalis-Kamis, 12 Juni 2025 |23:06 WIB
Niat Leraikan Tawuran, Warga Bekasi Tewas Usai Dibacok Bertubi-tubi
Niat Leraikan Tawuran, Warga Bekasi Tewas Usai Dibacok Bertubi-tubi (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

BEKASI - Niat seorang warga untuk melerai tawuran, justru berujung tragis. Seorang pria dari Kampung Citarik, Desa Jatireja, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, tewas dibacok saat mencoba menghentikan aksi tawuran antar dua kelompok remaja, Kamis (12/6/2025) dini hari.

Ketua RT 01/01, Suherman mengatakan, peristiwa memilukan itu terjadi sekitar pukul 01.45 WIB. Korban awalnya melihat dua kelompok pemuda yang terlibat dalam aksi saling serang menggunakan senjata tajam. Didampingi tiga rekannya, korban berinisiatif untuk melerai. Namun nahas, ia justru terjatuh dan menjadi sasaran pembacokan brutal oleh salah satu kelompok.

“Kalau dilihat dari CCTV, korban berusaha melerai, tapi terjatuh lalu diserang dan dibacok secara brutal,” ujar Suherman kepada wartawan.

Meski sempat dilarikan ke RS Anisa, nyawa korban tidak tertolong. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Jenazahnya kemudian dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk kepentingan autopsi.

Pihak kepolisian dari Polsek Cikarang Timur dan Polres Metro Bekasi sudah turun ke lokasi kejadian. Rekaman CCTV di sekitar lokasi telah diamankan, dan sejumlah warga telah dimintai keterangan sebagai saksi.

Hingga kini, motif bentrokan masih dalam penyelidikan. Polisi menduga dua kelompok remaja tersebut telah membuat janji untuk bertemu sebelumnya. Namun, belum dapat dipastikan apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan aktivitas gangster atau bentuk tawuran biasa.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Pembacokan Tawuran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/338/3188696//polisi-C45k_large.jpg
Rawan Tawuran, Polisi Ingatkan Pelajar di Tanjung Priok soal Kenakalan Remaja hingga Pornografi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188101//peredaran_uang_palsu_di_bekasi-HLlu_large.jpg
Modus Isi Bensin, Sindikat Uang Palsu di Bekasi Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186283//penganiayaan-4VLl_large.jpg
Sadis! Pria Bacok Sahabat Gegara Hal Sepele di Senen Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185503//pemulung_di_bekasi_tewas_akibat_ledakan_mortir-BQTq_large.jpg
Pemulung di Bekasi Tewas Akibat Ledakan Mortir, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185468//narkoba-owBq_large.jpg
Polisi Gagalkan Peredaran 1 Kg Narkoba di Bekasi, 2 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184111//prabowo-EH1v_large.jpg
Momen Kocak Prabowo Tantang Siswa SMPN 4 Bekasi Adu Boxing
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement