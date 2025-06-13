Sadis! Pemuda Tewas Dibunuh di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke karena Perempuan

JAKARTA - Adu mulut berujung maut yang menyebabkan seorang pria tewas terjadi di Tempat Pelelangan Ikan kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (13/6/2025). Diduga, peristiwa tersebut karena asmara.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha mengatakan pihaknya menerima laporan adanya seorang pria tewas ditusuk dari warga pada pukul 06.15 WIB.

"Benar telah terjadi peristiwa penganiayaan atau penusukan di TKP Jalan Pendaratan Udang, Muara Angke Jakarta Utara," ujar AKP I Gusti Ngurah Putu Krishna.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, polisi mendapati keterangan bahwa sebelum penusukan terdengar ada keributan atau cekcok.

Seorang saksi sempat menyambangi lokasi itu sebelum menemukan seseorang berinisial A (39) sudah tergeletak.

"Saksi melihat korban sudah tergeletak kemudian saksi membawa Korban ke Pospol Subsektor Muara Angke," jelas dia.