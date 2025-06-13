Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Lingkungan Hidup, Pemprov Jakarta Padamkan Lampu Satu Jam di Tempat Ini Besok

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |19:02 WIB
Hari Lingkungan Hidup, Pemprov Jakarta Padamkan Lampu Satu Jam di Tempat Ini Besok
Ilustrasi pemadaman listrik (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal melakukan pemadaman lampu selama satu jam besok, Sabtu 14 Juni 2025. Pemadaman lampu dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup.

"Satu jam padamkan lampu pada Sabtu, 14 Juni 2025 pukul 20.30-21.30 WIB," tulis akun resmi Pemprov DKI Jakarta @dkijakarta, dikutip Jumat (13/6/2025).

Pemadaman lampu akan dilakukan di sejumlah lokasi, tempat atau ruas jalan di wilayah Jakarta, di antaranya:

1. Seluruh bangunan atau gedung kantor Pemprov DKI Jakarta (kecuali rumah sakit, puskesmas, klinik).

Sejumlah gedung swasta, komersial, pusat perbelanjaan, restoran, hotel dan apartemen pun akan dipadamkan.

2. Jalan Protokol dan Arteri
a) Jakarta Pusat
-Jalan Jenderal Sudirman (Dukuh Atas sampai depan Gedung Sampoerna Strategic)
-Jalan M.H Thamrin
-Jalan Gerbang Pemuda sampai Jalan Asia Afrika

b) Jakarta Utara
- Jalan Yos Sudarso, Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Utara
- Jalan Perintis Kemerdekaan

c) Jakarta Barat
- Jalan Daan Mogot
- Jalan Kembangan Raya

d) Jakarta Timur
- Jalan Dr. Sumarno
-Jalan Perintis Kemerdekaan
-Komplek Kantor Wali Kota Jakarta Timur

 

Halaman:
1 2
      
