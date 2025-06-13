Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Dibunuh di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Ini Motifnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Juni 2025 |19:16 WIB
Pria Dibunuh di Tempat Pelelangan Ikan Muara Angke, Ini Motifnya
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Pria berinisial A (39) tewas ditusuk di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Angke, Jakarta Utara, Jumat (13/6/2025). Polisi mengungkap motif pembunuhan karena urusan asmara dan pekerjaan.

"Motif diduga masalah pekerjaan dan asmara," kata Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok, AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha.


Polisi telah mengantongi identitas pelaku. Menurutnya, pelaku dan korban merupakan sesama buruh di kawasan itu.

"Pelaku dan korban sesama buruh harian lepas di TPI Muara Angke," katanya.

Hingga saat ini, polisi masih memburu keberadaan pelaku. "Masih dalam pengejaran," pungkasnya.

Sebelumnya, percecokan berujung maut terjadi di Tempat Pelelangan Ikan kawasan Muara Angke. AKP I Gusti Ngurah Putu Krisnha menerima laporan dari warga pada pukul 06.15 WIB.

Dari hasil penyelidikan sementara, polisi mendapati keterangan sebelum penusukan terdengar ada keributan atau cekcok. Seorang saksi sempat menyambangi lokasi itu sebelum menemukan A sudah tergeletak.

(Arief Setyadi )

      
