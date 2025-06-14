Momen Langka! Anies dan Ahok Berjabat Tangan Erat di Jakarta Future Festival

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bertemu di acara Jakarta Future Festival yang dihelat di Taman Ismail Marzuki, Jumat (13/6/2025). Kedua mantan orang nomor 1 di Jakarta ini terlihat berjabat tangan dengan erat.

Ahok yang menjadi pembicara dalam acara, terlihat datang terlebih dahulu. Setelahnya, Anies yang memakai setelan jas lengkap pun tiba di Lokasi acara.

Saat tiba, Anies yang juga mantan Capres 2024 terlihat langsung menuju ke arah ruangan yang ditempati Ahok.

Keduanya terlihat berjabat tangan erat, keduanya juga melepaskan senyuman satu sama lain. Dalam acara itu, hadir juga Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.

Namun Ahok mengaku tidak sempat berbicang lebih jauh bersama Anies Baswedan karena keterbatasan waktu.

"Say hello saja (dengan Anies). Enggak sempat ngobrol banyak," tutup politikus PDIP tersebut.

(Fahmi Firdaus )