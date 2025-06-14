Ahok: Kalau Birokrasi Enggak Bisa Melayani, Sudah Selesai Kita

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan pesan bagi pemimpin Jakarta untuk mencapai Top Global City 50 di 2030 dan Top Global City 20 di 2045.

Menurutnya, diperlukan birokrasi yang mengerti bisnis dan melayani masyarakat.

Hal itu disampaikan Ahok usai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival (JFF) dengan tema 'Strengthen Jakarta's Governance Globally' di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/6/2025) malam.

"Punya birokrasi yang ngerti bisnis dan melayani itu saja. Kalau birokrasi enggak bisa melayani, sudah selesai kita," ucap Ahok usai menjadi pembicara di Jakarta Future Festival.

Ahok juga menitipkan pesan bagi generasi muda yang bercita-cita menjadi pemimpin Jakarta di masa depan agar memiliki jiwa yang transparan, jujur hingga memiliki etos kerja yang tinggi.

"Mesti transparan, jujur, dan punya etos kerja yang tinggi itu saja," ungkapnya.

(Angkasa Yudhistira)