Tukang Ojek Maling Motor di Lapangan Banteng, Dijual Buat Beli Sabu

JAKARTA - Polisi menangkap RSP (28) seorang tukang ojek yang maling motor di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. RSP mengincar motor yang diparkir tanpa dikunci setang di sebuah acara festival, kemudian dijual buat beli sabu.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan peristiwa ini terjadi pada Minggu 25 Mei 2025, silam. RSP baru berhasil ditangkap pada Selasa 10 Juni 2025.

"Pelaku mengincar motor yang tidak dikunci stang. Setelah berhasil membawa kabur, sepeda motor korban dicat warna hitam dan diganti pelat nomor," ujar Susatyo, Jumat (13/6/2025).

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Muhammad Firdaus menjelaskan RSP ternyata bertindak dengan temannya yang berinisial P. Saat itu, keduanya memang sudah merencanakan untuk mengambil motor yang tidak terkunci.

"Setelah melihat motor korban tidak dikunci stang, pelaku P langsung menyalakannya menggunakan kunci leter T dan membawanya pergi. Setelah itu, mereka sembunyikan di rumah kontrakan dan langsung dimodifikasi agar tidak dikenali," ungkap Firdaus.

Hasil barang curian itu kemudian dijual kepada seorang penadah berinisial A. Berdasarkan pengakuan RSP, motor itu dibanderol dengan harga Rp2 juta.

Uang itu lantas digunakan untuk tindakan kriminal lainnya yaitu membeli narkotika jenis sabu. Kepada polisi, RPS membeli sabu dari seseorang di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara.