Besok Ada LPS Monas Half Marathon, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) yang bersifat situasional untuk kegiatan LPS Monas Half Marathon pada Minggu 15 Juni 2025, besok.

"Rekayasa lalu lintas 15 Juni 2025 mulai pukul 04.45-08.30 WIB atau bersifat situasional," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Syafrin menjelaskan rekayasa lalin dari Timur (Pasar Senen) menuju ke Barat (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Pasar Senen, Jalan Gunung Sahari, Jalan Budi Utomo, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Katedral, Jalan Veteran, Jalan Suryopranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, Jalan Pasar Tanah Abang, dan seterusnya.

Kemudian, lalin dari Barat (Stasiun Tanah Abang) menuju ke Timur (Stasiun Senen) dapat menggunakan Jalan Jatibaru Raya, Jalan Abdul Muis, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Gunung Sahari, Jalan Pasar Senen, dan seterusnya.

Selanjutnya, lalin dari Selatan (Blok M) menuju ke Utara (Harmoni) dapat menggunakan Jalan Panglima Polim, Jalan Kyai Maja, Jalan Pati Unus, Jalan Pakubuwono VI, Jalan Hang Lekir 2, Jalan Hang Lekir 1, Jalan Asia Afrika, Jalan Gerbang Pemuda sisi utara, Jalan Gatoto Subroto, Jalan S parman, Jalan KS Tubun, Jalan Jatibaru Raya, Jalan Abdul Muis, Jalan Majapahit, Simpang Harmoni, dan seterusnya.

"Lalin dari arah Utara (Harmoni) menuju Selatan (Blok M) dapat menggunakan Jalan Suryapranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Tomang Raya, Jalan S Parman, Jalan Pejompongan Raya, Jalan Pamerah Raya, Jalan Gelora, Jalan Gerbang Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Hang Lekir I, Jalan Hang Tuah Raya, Jalan Kyai Maja, Jalan Panglima Polim, Blok M, dan seterusnya," tuturnya.

Lalu, lalin dari arah Barat (Sabang) menuju ke timur (Senen) dapat menggunakan Jalan Kebon Sirih, Jalan Mahbub Djunaidi, Jalan Srikaya I, Jalan Johar, Jalan KH. Wahid Hasyim, Jalan Cemara, Jalan Dr. GSSJ Ratulangi, Jalan HOS Cokrominoto, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pengeran Diponegoro, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, dan seterusnya.