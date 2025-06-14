Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rute Layanan Transjakarta Dimodifikasi Besok saat LPS Monas Half Marathon

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |08:57 WIB
Rute Layanan Transjakarta Dimodifikasi Besok saat LPS Monas Half Marathon (Foto : PT Trasnjakarta)
Rute Layanan Transjakarta Dimodifikasi Besok saat LPS Monas Half Marathon (Foto : PT Trasnjakarta)
A
A
A

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan sejumlah modifikasi rute layanan imbas adanya kegiatan LPS Monas Half Marathon pada Minggu 15 Juni 2025. Setidaknya 29 rute Transjakarta dan Mikrotrans mengalami penyesuaian.

"Sahabat TiJe, pada Minggu 15 Juni 2025, akan dilakukan modifikasi layanan Transjakarta terkait rekayasa lalu lintas untuk kegiatan LPS Monas Half Marathon," tulis laman Instagram @infotije dikutip, Sabtu (14/6/2025).

Penyesuaian waktu operasional layanan Transjakarta;

- Mulai beroperasi pukul 06.00 WIB

2Q Gondangdia - Balai Kota; JAK10A Gondangdia - Cikini via Salemba Raya; JAK10B Gondangdia - Cikini via Kramat Raya.

- Mulai beroperasi pukul 10.00 WIB

1B Stasiun Palmerah - Transport Hub Dukuh Atas; 1F Stasiun Palmerah - Bundaran Senayan; 1H Tanah Abang - Stasiun Gondangdia; 1N Tanah Abang - Blok M; 1P Senen - Blok M; 1R Senen - Tanah Abang; 2P Senen - Transport Hub Dukuh Atas; 3F Kalideres - Senayan Bank DKI; 4C JIEP - Bundaran Senayan; 5M Kampung Melayu - Tanah Abang via Cikini; 6A Balai Kota - Ragunan via Kuningan; 6B Balai Kota - Ragunan via Semanggi; 6M Manggarai - Blok M; 6V Ragunan - Senayan Bank DKI; 9C Pinang Ranti - Bundaran Senayan; 10H Tanjung Priok - Bundaran Senayan.

Selain itu, Transjakarta juga melakukan modifikasi waktu layanan pada 04.30-06.00 WIB. Seperti koridor 1 rute Blok M Kota yang dialihkan melalui koridor 9 dan 13 dengan melayani Halte Petojo, Kemanggisan, Petamburan, Gerbang Pemuda, Semanggi, Widya Chandra Telkomsel Denpasar, Simpang Kuningan, Pancoran, Tegal Mampang, Rawa Barat, dan Pasar Santa. Sertal sementara tidak melayani Halte Kebon Sirih sampai Halte Masjid Agung.

Lalu tujuan Pulo Gadung - Monumen Nasional. Sementara arah Pulo Gadung akan melayani Halte Juanda dan Lapangan Banteng dan tidak melayani Halte Balai Kota, Gambir 2, Kwitang dan Monumen Nasional. Sedangkan untuk arah Monumen Nasional tidak melayani Halte Senen Raya, RSPAD, Pejambon, Istiqlal, dan Halte Monumen Nasional.

 

Halaman:
1 2 3
      
