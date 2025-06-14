Telan Anggaran Rp52 Miliar untuk Tanggul, Pemprov DKI Pastikan Tak Relokasi 282 Rumah Warga di Muara Angke

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun proyek tanggul mitigasi banjir rob di pesisir Utara tepatnya kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditargetkan rampung akhir Desember 2025 sepanjang 1,4 kilometer dengan anggaran Rp52 miliar.

Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby memastikan, sebanyak 282 rumah warga di Muara Angke tidak akan direlokasi meski ada pembangunan tanggul

"Kemudian untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting," ujar Achmad, Sabtu (14/6/2025).

Achmad menambahkan, konsep tanggul yang dibangun berupa badan jalan eksisting yang ditinggikan sehingga dapat berfungsi sebagai tanggul.

"Jadi untuk konsep tanggul mitigasi ini adalah berupa badan jalan eksisting yang ditinggikan, sehingga dapat berfungsi pula sebagai tanggul," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas SDA mengalokasikan anggaran Rp52 miliar untuk pembangunan tanggul mitigasi bencana banjir rob di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sepanjang 1,4 kilometer. Sementara untuk pembangunan satu kilometer pada 2026 masih dalam tahap lelang.

"Anggaran untuk tanggul mitigasi aja ini kurang lebih sekitar Rp52 miliar. Untuk satu kilo masih tahapan lelang," ujar Kepala Dinas SDA DKI, Ika Agustin Ningrum di Muara Angke.