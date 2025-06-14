Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Telan Anggaran Rp52 Miliar untuk Tanggul, Pemprov DKI Pastikan Tak Relokasi 282 Rumah Warga di Muara Angke

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |09:47 WIB
Telan Anggaran Rp52 Miliar untuk Tanggul, Pemprov DKI Pastikan Tak Relokasi 282 Rumah Warga di Muara Angke
Proyek pembangunan tanggul di Muara Angke (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) tengah membangun proyek tanggul mitigasi banjir rob di pesisir Utara tepatnya kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang ditargetkan rampung akhir Desember 2025 sepanjang 1,4 kilometer dengan anggaran Rp52 miliar. 

Ketua Subkelompok Pengendalian Rob dan Pengamanan Pesisir Pantai Dinas SDA, Achmad Daeroby memastikan, sebanyak 282 rumah warga di Muara Angke tidak akan direlokasi meski ada pembangunan tanggul 

"Kemudian untuk warga terdampak tidak dilakukan relokasi. Karena pengerjaan tanggul mitigasi dilakukan di badan jalan eksisting," ujar Achmad, Sabtu (14/6/2025).

Achmad menambahkan, konsep tanggul yang dibangun berupa badan jalan eksisting yang ditinggikan sehingga dapat berfungsi sebagai tanggul.

"Jadi untuk konsep tanggul mitigasi ini adalah berupa badan jalan eksisting yang ditinggikan, sehingga dapat berfungsi pula sebagai tanggul," ucapnya.

Sebelumnya, Dinas SDA mengalokasikan anggaran Rp52 miliar untuk pembangunan tanggul mitigasi bencana banjir rob di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara sepanjang 1,4 kilometer. Sementara untuk pembangunan satu kilometer pada 2026 masih dalam tahap lelang.

"Anggaran untuk tanggul mitigasi aja ini kurang lebih sekitar Rp52 miliar. Untuk satu kilo masih tahapan lelang," ujar Kepala Dinas SDA DKI, Ika Agustin Ningrum di Muara Angke.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189814//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-I5py_large.jpg
Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786//pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187147//banjir_di_jakarta-sGvC_large.jpg
BPBD DKI: 11 Kelurahan Jakarta Utara Terancam Banjir Rob Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105//pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement