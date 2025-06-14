Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Warga: Senang, Apa-Apa Lagi Susah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |13:10 WIB
Pemprov DKI Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Warga: Senang, Apa-Apa Lagi Susah
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor, yang dikeluarkan pada 14 Juni hingga akhir Agustus 2025 mendatang. 

Warga Tanah Abang, Andi mengaku senang ihwal kebijakan tersebut, menurutnya kebutuhan pokok sedang susah, adanya kebijakan ini sedikit meringankan.

"Kalau pemutihan pajak kendaraan bermotor sebenarnya bagus ya, kita jadi warga senang gitu, sementara apa-apa (kebutuhan pokok) susah. Kalau digratiskan (denda pajak), Alhamdulillah membuat warga lebih senang," ujar Andi saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

Andi baru mengetahui, kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor hari ini, kemungkinan dirinya akan memanfaatkan kebijakan itu untuk membayar pajak yang telat di hari kerja.

"Baru tahu hari ini, paling Minggu depan ya karena Sabtu-Minggu Samsat tutup kemungkinan di hari kerja," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada Sabtu 14 Juni 2025 mendatang hingga Agustus 2025. Adapun kebijakan itu dalam rangka HUT ke-498 Jakarta dan HUT RI ke-80.

 

