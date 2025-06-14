Cuaca Wilayah Jabodetabek Siang Ini Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan, peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang pada Sabtu (14/6/2025), pukul 12.45 sampai 16.00 WIB.

"Peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek 14 Juni 2025 pukul 12.45 WIB hingga pukul 16.00 WIB berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang," tulis prakiraan cuaca BMKG.

Adapun wilayah yang berpotensi diantaranya Jakarta Pusat: Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru. Jakarta Utara: Pademangan. Jakarta Barat: Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Palmerah.

Kabupaten Bekasi: Babelan, Sukawangi, Pabayuran, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong. Kabupaten Tangerang: Teluknaga, Kosambi.

Pantauan Okezone di kawasan Gambir, Jakarta Pusat hujan dengan intensitas sedang sempat melanda dan mereda pada pukul 13.00 WIB.



(Awaludin)