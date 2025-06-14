Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cuaca Wilayah Jabodetabek Siang Ini Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |13:21 WIB
Cuaca Wilayah Jabodetabek Siang Ini Berpotensi Hujan Disertai Angin Kencang
Hujan di Jakarta (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan, peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang pada Sabtu (14/6/2025), pukul 12.45 sampai 16.00 WIB.

"Peringatan dini cuaca wilayah Jabodetabek 14 Juni 2025 pukul 12.45 WIB hingga pukul 16.00 WIB berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang," tulis prakiraan cuaca BMKG.

Adapun wilayah yang berpotensi diantaranya Jakarta Pusat: Gambir, Sawah Besar, Kemayoran, Cempaka Putih, Menteng, Tanah Abang, dan Johar Baru. Jakarta Utara: Pademangan. Jakarta Barat: Grogol Petamburan, Taman Sari, Tambora, Palmerah.

Kabupaten Bekasi: Babelan, Sukawangi, Pabayuran, Sukakarya, Cabangbungin, Muaragembong. Kabupaten Tangerang: Teluknaga, Kosambi.

Pantauan Okezone di kawasan Gambir, Jakarta Pusat hujan dengan intensitas sedang sempat melanda dan mereda pada pukul 13.00 WIB.
 

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Hujan Cuaca Hujan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/338/3190341//hujan-sbqT_large.jpg
BMKG Prediksi Hujan Guyur Hampir Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190155//deputi_bidang_meteorologi_bmkg_guswanto-x1Vj_large.jpg
BMKG Ingatkan Curah Hujan Tinggi, Pemulihan Listrik Pascabanjir Aceh Harus Bertahap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190137//gempa_maluku_tenggara_barat-HihO_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Barat Laut Maluku Tenggara Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190130//cuaca_ekstream-FOsx_large.jpg
Antisipasi Hujan Ekstrem, BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca di 6 Titik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190128//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-s2Lk_large.jpg
Indonesia Dikepung Tiga Siklon, BMKG Imbau Waspada Hujan dan Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3190096//cuaca_jabodetabek-E7qX_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal hingga Hujan Ringan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement