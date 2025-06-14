Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sosialisasikan Larangan Over Dimensi-Overload ke Sopir Truk

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |13:38 WIB
Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sosialisasikan Larangan Over Dimensi-Overload ke Sopir Truk
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing gelar kegiatan bersama sopir truk (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Sosialisasi Over Dimension and Over Loading serta Safety Driving. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergi untuk keselamatan dan kelancaran arus logistik di wilayah tersebut. 

Sosialisasi ini melibatkan dua asosiasi penting dalam sektor transportasi dan logistik, yakni Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (APTRINDO), dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing menekankan, komitmen Polres untuk mendukung perbaikan sistem transportasi di pelabuhan.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk melakukan peremajaan kendaraan, dan mengedukasi pengemudi terkait keselamatan berkendara," kata Martuasah, Sabtu (14/6/2025).

Ia juga mengusulkan, pembentukan grup komunikasi antar stakeholder sebagai sarana berbagi informasi dan penanganan cepat permasalahan lalu lintas.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi tentang pentingnya keselamatan berkendara, Mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan kerja di wilayah pelabuhan. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177431//odol-uR8U_large.jpg
Dishub DKI Tegaskan Truk ODOL Melanggar dan Ancam Keselamatan Pengendara Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175967//polri-N51l_large.jpg
Apel Siaga di Tanjung Priok, Kapolres: Satu Digigit, yang Lain Harus Merasakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173826//pimpinan_dpr_ri-L3rW_large.jpg
DPR dan Pemerintah Sepakat Ringankan Sopir Logistik: Gratis SIM hingga Beasiswa untuk Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/338/3170667//polisi_bongkar_pengoplosan_gas_3_kg-ZYKp_large.jpg
Polisi Bongkar Pengoplosan Gas 3 Kg, Enam Tersangka Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/338/3165085//polisi_amankan_jalannya_haul_mbah_priok-Kfkl_large.jpg
Haul Mbah Priok Ke-270, Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161488//polri-jrgh_large.jpg
Sertijab Wakapolres, Kapolres Tanjung Priok: Perhatikan Keluarga, Jangan Main Judol!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement