Polres Pelabuhan Tanjung Priok Sosialisasikan Larangan Over Dimensi-Overload ke Sopir Truk

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H Tobing gelar kegiatan bersama sopir truk (foto: Okezone)

JAKARTA - Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar kegiatan Sosialisasi Over Dimension and Over Loading serta Safety Driving. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun sinergi untuk keselamatan dan kelancaran arus logistik di wilayah tersebut.

Sosialisasi ini melibatkan dua asosiasi penting dalam sektor transportasi dan logistik, yakni Asosiasi Perusahaan Truk Indonesia (APTRINDO), dan Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI).

Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Martuasah H. Tobing menekankan, komitmen Polres untuk mendukung perbaikan sistem transportasi di pelabuhan.

“Kami mengimbau kepada para pelaku usaha untuk melakukan peremajaan kendaraan, dan mengedukasi pengemudi terkait keselamatan berkendara," kata Martuasah, Sabtu (14/6/2025).

Ia juga mengusulkan, pembentukan grup komunikasi antar stakeholder sebagai sarana berbagi informasi dan penanganan cepat permasalahan lalu lintas.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengemudi tentang pentingnya keselamatan berkendara, Mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan kerja di wilayah pelabuhan.