Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat Bangun Giant Sea Wall, Pramono: Bisa Cepat dan Lancar

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan pemerintah pusat, dalam membangun Giant Sea Wall (GSW) atau tanggul laut bisa cepat dan lancar.

"Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Jakarta dalam membangun GSW insyaAllah bisa berlangsung cepat dan lancar," ucap Pramono dalam laman Instagram pribadinya @pramonoanungw dikutip, Sabtu (14/6/2025).

Pramono juga berharap pembangunan tanggul mitigasi sepanjang 1,4 kilometer yang ditargetkan rampung akhir Desember 2025 bisa mencegah banjir rob di pesisir Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Juga harapannya, pembangunan tanggul 1,4km bisa meredakan banjir rob di Muara Angke dalam jangka pendek. Aamiin," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menyinggung tentang program Giant Sea Wall (GSW) dalam penutupan acara International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC, Senayan, Jakarta Pusat hari ini.

“Saya ingin garis bawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, yang sangat vital bagi kita merupakan suatu mega proyek. Tapi harus kita laksanakan adalah giant sea wall, tanggul laut pantai utara Jawa,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (12/6).

Prabowo lantas mencari sosok Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung lantaran proyek GSW juga melibatkan Jakarta. Namun, Pramono tidak tampak hadir. Ia pun berseloroh untuk menyelidiki ketidakhadiran Pramono.

“Di sini Gubernur DKI hadir tidak? Enggak hadir?! Waduh, ini coba diselidiki kenapa tidak hadir,” ucap Prabowo disambut gelak tawa tamu.