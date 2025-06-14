2 Pohon Tumbang Usai Diterjang Angin Kencang di Jakbar, Timpa Mobil dan Rumah

JAKARTA - Dua buah pohon tumbang d wilayah Jalan Sang Timur RT 12/ RW 4, Kebon Jeruk, dan Jalan Dharma Wanita IV RT 8/RW 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat (Jakbar), imbas angin kencang, Sabtu (14/6/2025).

Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta menyebut, pohon tumbang di Kebon Jeruk menimpa mobil warga dan tidak ada korban. Sebanyak 1 unit regu penyelamat dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tersebut.

"Pohon tumbang karena hujan deras di sertai angin kencang dan menimpa mobil warga. Korban nihil," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI.

Sementara itu, dalam proses evakuasi di Cengkareng sebanyak satu regu penyelamat dikerahkan. Pohon beringin raksasa tumbang menimpa bangunan rumah warga dan korban nihil.

"Pohon tumbang karena hujan deras di sertai angin kencang dan menimpa rumah warga. Korban nihil," jelasnya.

(Awaludin)