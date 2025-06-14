Geger! Driver Taksi Online Ditemukan Tewas di Dalam Mobil

DEPOK - Seorang driver taksi online berinisial F (46) ditemukan tewas di dalam sebuah mobil Toyota Calya hitam B 1552 ZKE, yang terparkir di Jalan Margonda Raya, Beji, Kota Depok pada Sabtu (14/6/2025) pagi.

Akibat kejadian tersebut, sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga akses ke Stasiun Pondok Cina.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menyebut, korban meninggal diduga akibat serangan jantung karena memiliki riwayat penyakit itu ditambah maag akut. Selain itu ditemukan sejumlah obat milik korban di dalam mobil tersebut.

"Korban F meninggal dikarenakan serangan jantung, dikarena korban memiliki riwayat sakit jantung dan maag akut. Ditemukan obat-obatan milik korban di dashboard bangku penumpang, dan di dalam tas korban," ucap Made, Sabtu (14/6/2025).

Made juga memastikan, tidak ada luka akibat tindakan kekerasan di tubuh korban. Tak hanya itu barang milik korban seperti handphone dan uang dalam kondisi utuh.

"Tidak ditemukan adanya bekas bekas luka akibat kekerasaan. Barang barang berharga milik korban utuh baik HP dan uang korban," pungkasnya.

(Awaludin)