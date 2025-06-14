Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta: agar Terhindar dari Asap Rokok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |15:27 WIB
Warga Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta: agar Terhindar dari Asap Rokok
Larangan Merokok (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Warga Gambir, Jakarta Pusat, Andi mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang tengah dibahas Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta. 

Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat yang tidak merokok tidak terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. 

"Kawasan tanpa rokok bagus ya sebenarnya, untuk terhindar dari asap rokok dan pengguna jalan yang tidak merokok, jadi tidak terganggu bagus dan saya mendukung itu," kata Andi saat ditemui di Kantor Walikota Jakarta Pusat, Sabtu (14/6/2025).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta masih terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah Jakarta. 

Adapun dalam bab III Pasal 17 tercantum dalam draft Ranperda KTR sejumlah ancaman sanksi bagi pelanggar yang tetap merokok di kawasan tanpa rokok salah satunya denda administratif berupa uang sebesar Rp250.000 hingga sanksi kerja sosial.

"Bab tiga terkait kewajiban dan larangan ini terdapat pada pasal 16 sampai dengan 17 ada beberapa hal, yang pertama adalah larangan merokok di KTR pelanggaran terhadap larangan merokok di kawasan tanpa rokok ini akan dikenakkan denda pertama adalah denda administratif itu sebesar Rp250.000 atau sanksi kerja sosial yang dapat dilaksanakan langsung di tempat KTR," ujar Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Ani Ruspitawati saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus DPRD, Rabu (11/6/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189814//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-I5py_large.jpg
Pramono Resmikan Gereja HKBP Pondok Kelapa Setelah 35 Tahun Urus Perizinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/11/3188159//bbnkb_kendaraan_hibah_bapenda-QqfF_large.jpg
Kendaraan Hibah Kini Bebas BBNKB di DKI Jakarta, Ini Aturannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786//pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187147//banjir_di_jakarta-sGvC_large.jpg
BPBD DKI: 11 Kelurahan Jakarta Utara Terancam Banjir Rob Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187105//pramono_anung-KeyS_large.jpg
Uus Kuswanto Dilantik Jadi Sekda DKI Gantikan Marullah Matali
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement