HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah di Pasar Rebo Terbakar, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |16:22 WIB
Rumah di Pasar Rebo Terbakar, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan
Kebakaran di Pasar Rebo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal warga yang berada di Jalan Raya Condet Gang Remaja 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (14/6/2025). Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 15.22 WIB.

"Objek: Rumah Tinggal," tulis keterangan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Untuk memadamkan api, sebanyak 55 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Adapun armada yang diturunkan berjuang 11 unit.

"Pengerahan Unit/Personil: 11 Unit / 55 Personel," ujarnya.

Hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan api membesarkan di lokasi kejadian. Sebab petugas masih berjibaku memadamkan api. 

(Awaludin)

      
