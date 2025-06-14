Rumah di Pasar Rebo Terbakar, 11 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal warga yang berada di Jalan Raya Condet Gang Remaja 1, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Sabtu (14/6/2025). Kebakaran dilaporkan terjadi sekira pukul 15.22 WIB.

"Objek: Rumah Tinggal," tulis keterangan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Untuk memadamkan api, sebanyak 55 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Adapun armada yang diturunkan berjuang 11 unit.

"Pengerahan Unit/Personil: 11 Unit / 55 Personel," ujarnya.

Hingga kini belum diketahui apa yang menyebabkan api membesarkan di lokasi kejadian. Sebab petugas masih berjibaku memadamkan api.

(Awaludin)