Diterjang Angin Kencang, Reklame hingga Kaca Apartemen di Jakbar Hancur



JAKARTA - Angin kencang menerjang kawasan Jakarta dan sekitarnya, membuat sejumlah papan reklame roboh. Bahkan, kaca apartemen pun turut pecah diterjang angin, pada Sabtu (14/6/2025).

Sebuah papan reklame di depan sebuah toko makanan kawasan Jalan Pesanggrahan, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat roboh, sebagaimana disampaikan akun Instagram @lbj_jakarta. Papan berukuran cukup besar itu menimpa sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat yang parkir di sekitar toko tersebut.

Sejumlah kendaraan tersebut mengalami kerusakan berat hingga ringan. Masih di kawasan Jakarta Barat, terdapat pula kaca sebuah bangunan pecah pasca diterjang angin kencang, sejumlah tempat sampah dan benda lainnya juga berserakan di jalan karena diterjang angin.

Tak hanya di kawasan Jakarta, angin kencang juga menerjang kawasan Depok sebagaimana yang terjadi di Margonda. Sebuah papan reklame berukuran cukup besar juga roboh.

Papan reklame tersebut menimpa sejumlah mobil yang terparkir di sebuah toko. Alhasil, sejumlah mobil yang terkena robohan reklame itu mengalami kerusakan.

Sekedar diketahui, angin kencang terjadi di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Hujan juga sempat melanda meski dalam intensitas ringan.



(Awaludin)