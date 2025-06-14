Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Potret Tiang-Tiang Pancang Monorel Mangkrak Berlumut di Kuningan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 14 Juni 2025 |18:37 WIB
Potret Tiang-Tiang Pancang Monorel Mangkrak Berlumut di Kuningan
Potret Tiang-Tiang Pancang Monorel Mangkrak Berlumut di Kuningan (Foto : Okezone)
JAKARTA - Tiang-tiang pancang proyek monorel Jakarta mangkrak berlumut akan segera dibereskan Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam waktu dekat. Bagaimana penampakannya proyek yang dicanangkan Gubernur Jakarta kala itu Sutiyoso alias Bang Yos di Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan?

Pantauan Okezone di lokasi, Sabtu (14/6/2025) sore, nampak tiang pancang monorel sudah terlihat mulai dari Stasiun LRT Setiabudi hingga dekat Halte Transjakarta Kuningan Timur atau menjelang Underpass Mampang-Kuningan. 

Terlihat tiang pancang meninggalkan besi tua dan sebagian ada yang telah dicor dan menyisakan lumut berapa lamanya proyek tersebut mangkrak. Terlihat pula coretan vandalisme hingga hilangnya besi tua di beberapa titik tiang pancang.

Tiang Pancang Monorel (Foto : Okezone)

Tiang pancang proyek monorel itu memisahkan jalur cepat dan jalur lambat di Jalan H.R Rasuna Said itu. 

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung berkomitmen menyelesaikan pembongkaran tiang proyek monorel mangkrak yang telah berdiri di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ia menilai dari era kepemimpinan masa ke masa di Jakarta baru dirinya yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan itu.

"Saya termasuk yang bersemangat untuk melakukan menangani pembersihan ini (tiang monorail) karena ini sudah mengganggu tata kota Jakarta, ini hal yang namanya pimpinan siapapun itu menghindar dari persoalan ini, tetapi buat saya pribadi ini hal yang harus kita selesaikan sehingga prinsipnya satu kita akan selesaikan," ucap Pramono dalam laman Instagram @pramonoanungw dikutip, Rabu (11/6).

Pramono menjelaskan nantinya lahan eks tiang monorel bisa dimanfaatkan untuk memperluas ruas jalan maupun dibuat taman vertikal. Ia meminta anak buahnya di Pemprov DKI Jakarta tak lagi memperdebatkan instruksi tersebut.

 

