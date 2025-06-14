5 Pohon Tumbang di Jakbar hingga Kepulauan Seribu Usai Hujan Disertai Angin Kencang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta mencatat lima pohon tumbang di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu imbas hujan disertai angin kencang yang terjadi Sabtu (14/6/2025) siang.

"Jakarta Utara satu kejadian, Jakarta Barat tiga kejadian, dan Kepulauan Seribu satu kejadian sehingga total lima pohon tumbang," kata Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan dalam keterangannya, Sabtu (14/6).

"Penyebab hujan intensitas lebat dan angin kencang," imbuhnya.

Yohan mengatakan sejumlah sarana seperti rumah tinggal, tiang listrik hingga mobil terdampak peristiwa pohon tumbang di Jakarta.

"4 rumah rusak ringan dan 5 rumah rusak sedang di Pulau Sabira," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua buah pohon tumbang di wilayah Jalan Sang Timur RT 12/ RW 4, Kebon Jeruk dan Jalan Dharmawanita IV RT 8/RW 1, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat imbas angin kencang pada Sabtu (14/6/2025) siang.

Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta menyebut pohon tumbang di Kebon Jeruk menimpa mobil warga dan tidak ada korban. Sebanyak 1 unit regu penyelamat dikerahkan untuk mengevakuasi pohon tersebut.