Pemotor Masuk Galian Pipa di Ciracas, Diduga Ngantuk

JAKARTA - Seorang pemotor masuk ke dalam lubang galian pipa di kawasan Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Sabtu (14/6/2025) pagi tadi. Beruntung, korban selamat dan berhasil dievakuasi petugas.

Peristiwa itu terjadi pada pagi tadi sekira pukul 08.30 WIB, dan menjadi viral di media sosial Instagram, salah satunya diunggah akun @Ibj_jakarta. Seorang pengemudi motor terperosok ke dalam galian pipa air yang ada di kawasan Jalan Raya Bogor, Ciracas tersebut, atau dekat Gedung LPSK.

Dalam video yang diunggah, galian pipa tersebut nampak cukup dalam, motor yang dinaiki korban pun tampak terjebak di dalam lubang galian itu. Lubang tersebut sebenarnya sudah ditutupi oleh cone plastik pembatas hingga kayu dan papan.

Namun, pengemudi motor diduga mengantuk sehingga tak begitu memperhatikan jalan. Alhasil, dia menabrak cone plastik pembatas dan membuatnya terjatuh ke dalam lubang galian itu.

Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Timur yang menerima informasi itu lantas menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Beruntung, kondisi pengemudi motor itu tak mengalami luka serius dan berhasil dievakuasi oleh petugas, begitu juga kendaraannya.

Masyarakat, khususnya pengguna jalan yang melintasi kawasan Jalan Raya Bogor pun diminta untuk berkendara secara berhati-hati. Sehingga, peristiwa serupa tak kembali terulang.



(Angkasa Yudhistira)