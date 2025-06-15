Viral Taman Langsat Jaksel Jadi Tempat Mesum, Satpol PP Pasang Spanduk Larangan Asusila

JAKARTA -Satpol Jakarta Selatan memasang belasan spanduk larangan berbuat mesum di kawasan Taman Langsat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemasangan spanduk ini usai viralnya aksi mesum di tempat tersebut.

"Pemasangan spanduk ini bagian dari sosialisasi penggunaan taman yang telah dibuka 24 jam untuk masyarakat, " ujar Kepala Satpol PP Jakarta Selatan, Nanto Dwi Subekti pada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

Sebanyak 15 spanduk imbauan larangan berbuat asusila itu ditempatkan di tiap sudut area Taman Langsat.

Pemasangan spanduk dilakukan untuk mengedukasi warga, khususnya para remaja agar lebih sadar pentingnya menjaga norma dan tata tertib di ruang publik.

"Selain pemasangan spanduk, personel Satpol PP tetap kita instruksikan melakukan pengawasan rutin di taman. Tidak hanya malam hari, siang hari juga personel terus patroli," tuturnya.