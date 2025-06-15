Gelar Aksi di CFD, Massa Demonstran Kutuk Genosida Zionis Israel di Gaza

JAKARTA - Hari Bebas Kendaraan Bermotor alias car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat diwarnai dukungan untuk Palestina pada Minggu (15/6/2025). Massa menggelar long march melintasi kawasan itu.

Diketahui, Israel melancarkan serangan udara dan pengeboman besar-besaran di Jalur Gaza. Puluhan ribu warga tewas akibat genosida negara zionis tersebut.

Pantauan Okezone di lokasi, longmarch dilakukan ratusan massa aksi dari Kedutaan Besar Amerika. Mereka mengambil ruas Jalan MH Thamrin sebelum akhirnya melintas di Bundaran HI.

Ratusan masyarakat itu melakukan longmarch sambil mengibarkan bendera Palestina. Sementara, beberapa masyarakat lainnya terlihat mengangkat spanduk bertuliskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.

Aksi ini disambut baik oleh masyarakat, saat ratusan massa aksi melintas kawasan itu, masyarakat terlihat mengabadikan momen melalui ponselnya. Tak sedikit juga yang mendukung gerakan tersebut.