Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta, Warga: Udara Bersih Hak Semua Orang!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |13:15 WIB
Dukung Ranperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta, Warga: Udara Bersih Hak Semua Orang!
Merokok di ruang publik Jakarta bakal didenda (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Warga mendukung rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait kawasan tanpa rokok (KTR) di Jakarta. Menurutnya, aturan ini memastikan agar semua masyarakat bisa menghirup udara bersih.

"Ya harus didukung, itu kan wacana bagus yang menjamin hak menghirup udara bersih. Selama ini orang sembarangan merokok meskipun di ruang terbuka," ucap Taufiq (30), warga asal Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu (15/6/2025).

Taufiq menyebut tak semua orang nyaman dengan asap rokok. Bahkan, menurutnya, asap rokok bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya.

"Kita enggak tahu kan ada misalnya ada orang yang hamil di sekitar kita, biasanya orang enggak sadar juga merokok di dekat balita. Ini kan bahaya untuk mereka," tutur Taufiq.

Taufiq menyambut baik sanksi denda sebesar Rp250 ribu atas wacana itu. Kendati, ia mendorong Pemerintah Provinsi Jakarta meningkatkan denda agar pemberlakuan aturan efektif.

"Kalau bisa lebih lagi dendanya, biar masalah orang merokok sembarangan ini selesai, kan semua nyaman," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/338/3146965/larangan_merokok-y3zH_large.jpg
Merokok di Ruang Publik Didenda Rp250 Ribu, Dinkes DKI: Meski Kecil, Diharapkan Bikin Jera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/519/3139652/rokok_ilegal-gMm7_large.jpg
Kronologi Manajer Arema FC Terjerat Kasus Rokok Ilegal Terancam 5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/337/3088308/rokok_ilegal-lFHq_large.jpg
Pemerintah Diminta Tindak Peredaran Rokok Ilegal yang Kian Marak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/337/3036795/pemerintah-diminta-aktif-berantas-peredaran-rokok-ilegal-nkq5A9ncut.jpeg
Pemerintah Diminta Aktif Berantas Peredaran Rokok Ilegal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/337/2975819/eks-petinggi-who-dukung-pemerintah-edukasi-masyarakat-bahaya-rokok-sumLXIBMAR.jpg
Eks Petinggi WHO Dukung Pemerintah Edukasi Masyarakat Bahaya Rokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/30/337/2930429/kebijakan-pengendalian-tembakau-perlu-sebuah-inovasi-JkiVZBfsME.jpg
Kebijakan Pengendalian Tembakau Perlu Sebuah Inovasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement