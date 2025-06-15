Motor Tabrak Truk di Rumpin Bogor, Dua Orang Tewas

BOGOR - Kecelakaan yang melibatkan motor dengan truk terjadi di wilayah Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua orang meninggal dunia dan satu lainnya terluka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan Mulya mengatakan peristiwa itu terjadi pada Sabtu 15 Juni 2025 malam. Berawal ketika motor yang dikendarai DM (13) berbocengan dengan MHB (13) dan ZH (14) melaju di Jalan Prada Samlawi.

"Motor Yamaha Mio bergerak dari arah Cicangkal menuju arah Rumpin," kata Ferdhyan, Minggu (15/6/2025).

Setibanya di lokasi kejadian, motor menabrak belakang kanan kendaraan Mitshubishi Colt. Truk tersebut sedang berhenti di badan jalan sebelah kiri karena mengalami trouble radiator.

"Sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas," tuturnya.