Momen Pramono-Anies Duduk Bersebelahan di Jakarta Future Festival, Tertawa Bareng!

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Jakarta Future Festival (JFF) 2025 pada Minggu (15/6/2025). Hari ini, merupakan akhir rangkaian kegiatan acara yang digelar di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Pramono hadir bersama eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Keduanya pun nampak duduk bersebelahan sebelum Pramono beranjak ke panggung untuk menjadi pemateri dalam diskusi 'Future Talk feat Endgame: What's Jakarta's Future?'.

Pantauan di lokasi, suasana akrab menyelimuti Pram dan Anies saat keduanya mengobrol. Bahkan, sesekali mereka terlihat tertawa bersama.

Setelah itu, Pramono bergegas ke atas panggung untuk menjadi pemateri dalam diskusi yang dimaksud.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Jakarta Future Festival 2025: Collaborate to Elevate! pada 13–15 Juni 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Cikini, Jakarta Pusat. Diketahui, acara ini gratis dan terbuka untuk umum pendaftaran dapat dilakukan melalui laman Jakarta Future Festival.