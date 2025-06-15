Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7 Hari Menuju Depok Run Festival 2025: Gekrafs dan Pemkot Depok Lakukan Pengecekan Rute

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 15 Juni 2025 |16:35 WIB
Gekrafs dan Pemkot Depok lakukan pengecekan rute Depok Run Festival 2025 (Foto: Dok)
DEPOK – Kota Depok bersiap menyambut perhelatan Depok Run Festival 2024 yang akan digelar pada Sabtu 22 Juni 2025 mendatang. Guna memastikan kelancaran kegiatan, Pemerintah Kota Depok dan Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) Kota Depok menggelar pengecekan langsung ke lapangan pada Minggu pagi (15/6/2025), bertepatan dengan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Margonda.

Pengecekan ini turut melibatkan jajaran Kepolisian, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Damkar, serta DPRD dan OPD terkait. Pemeriksaan mencakup kesiapan rute, titik start–finish di Kantor Wali Kota Depok, titik-titik keramaian, serta simulasi pengamanan dan pengaturan lalu lintas.

“Depok Run Festival bukan sekadar ajang lari, ini adalah perayaan semangat kolaborasi, kreativitas, dan gaya hidup sehat. Kami ingin warga Depok merasakan atmosfer baru di kotanya sendiri: aktif, positif, dan membanggakan,” terang Ketua Gekrafs Kota Depok, Aditya Ridwan, Minggu.

Sementara itu, Ketua Panitia Evi Wiharjanti menjelaskan persiapan telah memasuki tahap akhir dengan koordinasi intensif bersama seluruh pemangku kepentingan. “Kami optimistis acara ini akan berjalan lancar dan meriah. Para peserta akan disuguhi pengalaman lari yang aman, nyaman, dan tentunya penuh keseruan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama tim lapangan yang bekerja keras sejak dini hari,” kata Evi.

 

Halaman:
1 2
      
